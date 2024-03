Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 24,65 EUR.

Um 12:03 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,65 EUR nach oben. Bei 24,70 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,65 EUR. Bisher wurden heute 34.474 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 38,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.12.2023 bei 23,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.249,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

