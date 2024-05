Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 26,72 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,3 Prozent auf 26,72 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,96 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 26,35 USD. Bisher wurden heute 2.330.566 Pfizer-Aktien gehandelt.

Bei 40,36 USD markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 33,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,21 USD am 27.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 5,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,69 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,57 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Pfizer am 01.05.2024 präsentieren. Am 06.05.2025 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 2,21 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Pfizer Aktionären eine Freude

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen