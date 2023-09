Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 35,69 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 35,69 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 35,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 35,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 420.236 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 54,93 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,66 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,89 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27.742,00 USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,30 USD fest.

