Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 30,77 USD.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 958.930 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 78,55 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 29,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,13 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 52,30 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 27.742,00 USD umgesetzt.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 1,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

