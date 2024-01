Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,25 EUR.

Um 12:01 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,25 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 26,35 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 26,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.596 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 48,88 EUR. Gewinne von 86,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 9,90 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pfizer ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD vermeldet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 1,53 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

