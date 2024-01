Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 29,45 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 29,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 29,54 USD. Mit einem Wert von 28,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.382.974 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 51,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 42,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.12.2023 bei 25,77 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 12,51 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.638,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Pfizer-Bilanz für Q4 2023 wird am 30.01.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

