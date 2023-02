Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag leichter

Die Pfizer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 39,80 EUR nach. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 39,50 EUR. Bei 39,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.713 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,40 EUR an. Gewinne von 25,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 EUR. Dieser Wert wurde am 31.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 2,84 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 31.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,14 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 24.290,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.094,00 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.05.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,97 USD je Aktie belaufen.

