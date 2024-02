Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 27,28 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 27,28 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,32 USD an. Bei 26,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via AMEX 81.496 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,45 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,77 USD ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 5,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,86 USD.

Pfizer ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,34 Prozent auf 14.249,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.290,00 USD gelegen.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

