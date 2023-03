Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Pfizer-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 37,68 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 37,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,64 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 91.034 Aktien.

Am 11.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,44 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 37,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,37 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,83 USD.

Am 31.01.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.838,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.290,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Pfizer am 02.05.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,81 USD im Jahr 2023 aus.

