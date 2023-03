Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 03:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 37,80 EUR. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 37,54 EUR. Mit einem Wert von 37,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.280 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2022 markierte das Papier bei 53,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,21 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 37,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 0,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,83 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 31.01.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,08 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 24.290,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.838,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 02.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,81 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

