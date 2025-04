Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 24,58 USD zu.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 24,58 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 24,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.342.060 Pfizer-Aktien.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 02.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,20 USD an.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,59 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 17,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,66 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Pfizer am 29.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

