Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 40,04 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 40,11 USD zu. Bei 39,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 922.250 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,32 USD am 28.04.2023. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 4,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,43 USD.

Pfizer ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24.290,00 USD umgesetzt, gegenüber 23.838,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.05.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,39 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

