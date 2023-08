Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,25 EUR abwärts.

Um 12:01 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,25 EUR ab. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 32,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,30 EUR. Bisher wurden heute 25.463 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 59,69 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2023 auf bis zu 31,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,71 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,25 USD je Pfizer-Aktie an.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD im Vergleich zu 27.742,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,31 USD im Jahr 2023 aus.

