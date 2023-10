Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Pfizer

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 33,15 USD.

Die Pfizer-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,15 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 33,18 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,77 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,81 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.112.481 Stück gehandelt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,78 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 4,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 01.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.734,00 USD – das entspricht einem Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

