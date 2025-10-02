DAX24.416 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.780 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
So bewegt sich Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag schwächer

02.10.25 16:10 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,94 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
22,80 EUR -0,36 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 26,94 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,64 USD aus. Bei 26,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.872.709 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 30,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). 12,96 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 28,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
08:16Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
