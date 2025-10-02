Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Abend ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 26,97 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 26,97 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,63 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,72 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 6.920.152 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2024 auf bis zu 30,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 28,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,33 USD an.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,07 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr bedeutet