Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagmittag im Minusbereich

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 28,80 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 28,80 EUR. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 28,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 28,85 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.151 Stück gehandelt.

Bei 51,50 EUR markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,00 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 2,78 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 42,13 USD.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.232,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.638,00 USD umgesetzt worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,91 USD je Pfizer-Aktie.

