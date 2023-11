Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 28,85 EUR.

Das Papier von Pfizer gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:19 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 28,85 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 28,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,85 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.336 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 51,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 78,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 3,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 42,13 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 31.10.2023. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,55 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

