Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 27,60 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 27,65 EUR. Bei 27,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 107.977 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2023 auf bis zu 48,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.12.2023 bei 23,85 EUR. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 15,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 39,14 USD angegeben.

Am 31.10.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ein EPS von 1,78 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Pfizer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag