Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag stabil

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Pfizer-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,75 USD an der Tafel.

Die Pfizer-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 29,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 29,95 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 29,41 USD ein. Bei 29,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.495.798 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 51,59 USD erreichte der Titel am 07.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,41 Prozent hinzugewinnen. Am 14.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 25,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 15,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pfizer ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 04.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Pfizer-Aktie.

