Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 3,3 Prozent auf 29,71 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 3,3 Prozent auf 29,71 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 30,27 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 28,87 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.524 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,29 USD. Dieser Kurs wurde am 04.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.12.2023 auf bis zu 25,77 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 39,14 USD.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,55 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.02.2025.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 USD je Aktie.

