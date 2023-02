Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagmittag behauptet

Die Pfizer-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,42 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,60 EUR an. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 40,22 EUR. Bei 40,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 17.568 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,40 EUR erreichte der Titel am 11.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 24,31 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 31.01.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 24.290,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.094,00 USD umsetzen können.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.05.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

