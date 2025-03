Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag im Plus

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,80 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 26,80 USD zu. Bei 26,80 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 26,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.309.324 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Mit einem Zuwachs von 17,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,40 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 04.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von -0,59 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 17,76 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

