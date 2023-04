Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Montagvormittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 1,1 Prozent auf 40,81 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 40,82 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,53 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 97.213 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 56,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 27,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 3,90 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 48,00 USD.

Am 31.01.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.838,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.290,00 USD ausgewiesen.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 30.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

