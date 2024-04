Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag verlustreich

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,38 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 27,38 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 27,38 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 27,50 USD. Zuletzt wurden via New York 724.966 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,22 USD an. Gewinne von 54,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 25,62 USD. Mit Abgaben von 6,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,86 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 30.01.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,14 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD im Vergleich zu 24.290,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,21 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

