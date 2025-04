Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 24,60 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 24,60 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 24,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.255.072 Pfizer-Aktien.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei 24,32 USD erreichte der Anteilsschein am 02.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,20 USD.

Pfizer ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,59 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen

Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen