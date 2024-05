Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag höher

So entwickelt sich Pfizer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,74 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,74 USD zu. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,91 USD zu. Mit einem Wert von 27,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 931.031 Pfizer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,36 USD erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2024 (25,21 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 10,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,69 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 37,57 USD angegeben.

Am 01.05.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,98 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 14,88 Mrd. USD, gegenüber 18,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,61 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie schließt in Grün nach angehobenem Gewinnziel - Quartalszahlen über Erwartungen

Ausblick: Pfizer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren