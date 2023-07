Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfizer zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 36,65 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 36,65 USD. Bei 36,67 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,35 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 574.619 Pfizer-Aktien.

Am 15.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 49,88 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2023 Kursverluste bis auf 35,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,86 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 02.05.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,62 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.282,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 25.661,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

GSK-Aktie zieht an: GSK legt Streit um Sodbrennen-Medikament Zantac außergerichtlich bei

Die Expertenmeinungen zur Pfizer-Aktie im Mai 2023

NYSE-Wert Pfizer-Aktie fällt zurück: Vertrag über Corona-Impfstoff von Pfizer für die EU verkleinert