Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 33,93 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 33,93 USD zu. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,95 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 58.725 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,91 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 61,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 6,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 01.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

