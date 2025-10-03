DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.881 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Nachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 27,16 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 27,16 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 27,34 USD. Mit einem Wert von 27,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 1.339.756 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,02 Prozent. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 29,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick

September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen