Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Nachmittag

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 27,16 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 27,16 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 27,34 USD. Mit einem Wert von 27,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 1.339.756 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,02 Prozent. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 29,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

