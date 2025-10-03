Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Freitagabend an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 27,43 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 27,43 USD zu. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,68 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,27 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.636.071 Pfizer-Aktien.
Bei einem Wert von 30,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 10,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 31,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,33 USD je Pfizer-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 13,28 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 USD je Pfizer-Aktie belaufen.
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer
