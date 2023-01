Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Nachmittag

Der Pfizer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 47,14 EUR. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,94 EUR nach. Bei 48,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 41.084 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2022). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 11,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 40,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 17,38 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,17 USD an.

Am 01.11.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.638,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24.094,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.01.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

