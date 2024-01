Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteuert sich am Donnerstagmittag

So bewegt sich Pfizer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Pfizer. Im London-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 17:03 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 29,83 USD nach oben. Bei 29,73 USD startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 308.893 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 41,20 USD markierte der Titel am 22.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 38,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2023 (29,60 USD). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 0,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 39,14 USD.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pfizer ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.232,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 04.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 1,53 USD im Jahr 2023 aus.

