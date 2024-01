Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Nachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 29,44 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 29,44 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,34 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,83 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.259.060 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 75,24 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.12.2023 bei 25,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,48 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,14 USD an.

Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 04.02.2025 dürfte Pfizer die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingebracht