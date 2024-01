Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagvormittag behauptet

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 29,73 USD zeigte sich die Pfizer-Aktie im AMEX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Pfizer-Aktie wies um 22:15 Uhr kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 29,73 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 30,00 USD. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 29,45 USD ein. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 47.066 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 51,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 72,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (25,77 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,53 USD je Aktie belaufen.

