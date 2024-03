Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 24,50 EUR.

Die Pfizer-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 24,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 24,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,50 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 45.402 Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 38,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.12.2023 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,65 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,86 USD an.

Am 30.01.2024 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 14.249,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 24.290,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

