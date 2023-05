Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Pfizer 34,60 EUR

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 38,20 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,02 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 38,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 734.341 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 30,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2023 (38,02 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,71 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 02.05.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,23 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,76 Prozent auf 18.282,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 25.661,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

