Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 32,05 EUR.

Das Papier von Pfizer konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 32,05 EUR. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 32,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 19.936 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR an. Gewinne von 60,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 12.734,00 USD in den Büchern – ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 27.742,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

