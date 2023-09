Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Montagmittag seitwärts

So entwickelt sich Pfizer

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Pfizer. Zum Vortag unverändert notierte die Pfizer-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 33,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:57 Uhr bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 33,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 33,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 33,15 EUR. Bei 33,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 8.072 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 51,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,12 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,45 EUR. Dieser Wert wurde am 04.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 5,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

