Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 24,58 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 24,58 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 24,52 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,75 USD. Zuletzt wurden via New York 843.552 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Mit einem Zuwachs von 23,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren