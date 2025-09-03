Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Abend ab

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 24,52 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 24,52 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 24,36 USD. Bei 24,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.714.046 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 19,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

