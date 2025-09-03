DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1651 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Kursverlauf

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Abend ab

04.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 24,52 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 24,52 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 24,36 USD. Bei 24,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.714.046 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 19,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,69 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
04.06.2025Pfizer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

