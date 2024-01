Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Mittag vor

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,65 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 26,65 EUR zu. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 26,75 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,60 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 29.204 Aktien.

Bei 48,50 EUR erreichte der Titel am 06.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 45,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (23,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14 USD an.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.232,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 1,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

