Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag fester

Die Aktie von Pfizer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 26,19 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 26,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 26,21 USD. Bei 25,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.101.846 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 20,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (24,49 USD). Abschläge von 6,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 30,40 USD angegeben.

Am 04.02.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,59 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 17,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 14,25 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,90 USD fest.

