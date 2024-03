Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Pfizer-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 23,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 23,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.530 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,78 EUR. 62,94 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 23,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 30.01.2024. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.249,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.290,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 30.04.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

NYSE-Handel S&P 500 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Moderna mit Umsatz- und Ergebniseinbruch: Moderna-Aktie dennoch in Grün