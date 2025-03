Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Pfizer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,98 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,98 USD nach oben. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 26,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,69 USD. Bisher wurden heute 1.068.498 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,38 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 24,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 5,75 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 30,40 USD.

Am 04.02.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von -0,59 USD je Aktie vermeldet. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet