Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 33,65 EUR.

Um 12:01 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 33,65 EUR ab. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,60 EUR ab. Bei 33,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 8.957 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 29.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 2,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 43,86 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 02.05.2023. Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,62 USD je Aktie verdient. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.282,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.661,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,33 USD je Aktie belaufen.

