Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Pfizer im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 36,71 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 36,71 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 36,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 36,52 USD. Bisher wurden via New York 746.026 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 54,93 USD. Gewinne von 49,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 2,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,86 USD aus.

Am 02.05.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,76 Prozent auf 18.282,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 25.661,00 USD umgesetzt.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 30.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,33 USD im Jahr 2023 aus.

