Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag im Plus

05.08.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 24,49 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 24,49 USD zu. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,69 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.247.652 Pfizer-Aktien umgesetzt. Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 19,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 USD an. Pfizer ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk & Co. uneins: Trump will Pharmakonzerne zu Preissenkungen zwingen S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

