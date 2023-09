Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,30 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,30 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,30 EUR zu. Bei 33,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 5.558 Stück.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 51,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 54,65 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2023 bei 31,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 5,56 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,25 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 12.734,00 USD in den Büchern – ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 27.742,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Grün: EU-Kommission genehmigt aktualisierte Version des Coronaimpfstoffs - Pfizer-Aktie höher

BioNTech-Aktie mit Gewinnen: EMA erteilt BioNTech und Pfizer Zulassung für neuen Omikron-Impfstoff