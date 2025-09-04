Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 24,64 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,69 USD. Bei 24,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 740.386 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 17,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren